Zellioli, Neinver: “In aumento i visitatori turistici”

Cresce il turismo nei due centri italiani di The Style Outlets, con andamenti diversi per provenienza e abitudini di spesa. Tra gennaio e agosto 2026, rispetto al 2025, i visitatori turistici sono aumentati del 14% a Castel Guelfo e del 6% a Vicolungo. Nel primo caso rappresentano il 14,5% dei visitatori totali; nel secondo l’8,7%.

“I due outlet hanno identikit differenti” spiega Caterina Zellioli, tourism manager di Neinver. A Vicolungo il 74,5% dei turisti arriva dall’estero: in testa svizzeri e francesi, seguiti da una presenza stagionale di serbi. A Castel Guelfo, invece, l’80% è italiano, mentre tra gli stranieri prevalgono i tedeschi. Tra i mercati emergenti si distingue la Turchia, interessata soprattutto ai brand sportivi.

Per intercettare la domanda leisure, Neinver punta su servizi e collegamenti: carte sconto del 10%, tax free shopping e, a Vicolungo, rimborso rapido dell’IVA all’Infopoint e lounge privata per pacchetti premium. Sono inoltre attive navette gratuite da Bologna, dalle stazioni vicine e da Milano e Torino verso gli outlet.