La nuova stagione fra last minute e gruppi

Con le crisi internazionali ancora tutte aperte, la prossima stagione è ancora piena di interrogativi. “Ritengo che il mercato continuerà a essere caratterizzato da una forte dinamicità della domanda. Non vediamo segnali di una minore voglia di viaggiare, quanto piuttosto una crescente attenzione dei consumatori nel massimizzare il valore del proprio investimento in vacanza - dichiara Apicella -. La prenotazione anticipata continuerà a perdere parte del proprio peso, mentre rimarrà significativa la quota di acquisti effettuati a ridosso del viaggio”.

“Come mete - precisa Vercesi di Gattinoni -, sul lungo raggio vediamo una forte crescita di interesse verso Giappone e Cina; sul medio raggio spiccano Capo Verde e la ripresa costante dell’Egitto; sul corto raggio prevalgono i Paesi europei, con una crescita sensibile del Nord Europa”.

Zucchi di Euphemia pone invece l’accento su altre aree: “Noi abbiamo ripreso le Maldive e l’Oceano Indiano; qualche buon segnale arriva anche dall’Australia, ma devo dire che nel prossimo futuro vedo tanta Africa e anche Sud America”.

Paola Frigerio conferma la tendenza, ma mette sotto i riflettori anche la riscoperta dei gruppi: “La tendenza su cui stiamo investendo davvero è il viaggio di gruppo accompagnato. In una fase in cui l’incertezza fa rimandare le decisioni, il gruppo con un accompagnatore è l’unica formula che restituisce al viaggiatore la sensazione di non essere solo se qualcosa va storto”.

Tendenza confermata anche da Russo di Bluvacanze: “Noi stiamo valorizzando tantissimo il sistema gruppi. Ci siamo accorti che se c’è il giusto prodotto la gente lo richiede. Abbiamo diversificato le proposte, puntato sui giovani e il nostro prodotto ‘be togheter’ sta funzionando”.

Roberto Saoncella