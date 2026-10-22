La nuova Valtur Chalet Collection, un’articolata programmazione mare distribuita tra Oceano Indiano, Mar Rosso e Tunisia, e la selezione premium Valtur Escape. Queste le proposte che vanno a comporre la proposta invernale di Valtur, illustrata alle agenzie nel nuovo Magalogue.

L’offerta spazia dalla neve al mare e comprende strutture e servizi pensati per esigenze e aspettative differenti: dalla vacanza in famiglia al soggiorno con assistenza dedicata e benessere privato.

Il prodotto neve

Per quanto riguarda l’offerta neve, la nuova Valtur Chalet Collection completa il perimetro strategico e commerciale del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: conta sette residenze di lusso indipendenti, suddivise tra le tipologie Paradì (250 metri quadrati) e Arbèa (220), con spazi totalmente privati, anche riservati al wellness, e accesso ai servizi del resort.

Un Lifestyle Premium Advisor segue, inoltre, la preparazione e l’organizzazione del soggiorno prima ancora che l’ospite arrivi in struttura, mentre la Ski Butler Experience prevede la consegna dell’attrezzatura da sci in chalet e il fitting prioritario.

Il prodotto mare

Quanto al prodotto mare, l’offerta si concentra su una selezione di resort di fascia alta distribuiti tra Egitto, Oceano Indiano e Tunisia.

Il Mar Rosso si conferma uno dei pilastri fondamentali di questo piano, con cinque strutture: a Marsa Alam l’offerta si divide tra il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort, focalizzato sulle attività sportive e sul diving, e il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino, pensato per le famiglie grazie a un grande acquapark con 32 scivoli e a un’architettura in stile nubiano. A Sharm el Sheikh, la scelta comprende il Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay, il Valtur Sharm el Sheikh Sunrise Montemare Resort e il Valtur Sharm el Sheikh Albatros Laguna Vista & Club Resort: oltre alla posizione, tra i loro asset figurano le aree Spa, i centri diving di eccellente livello e le ricche formule all inclusive.

A completare il quadro delle mete di medio raggio è la Tunisia, dove l’operatore propone il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, struttura che si integra nel contesto dell’isola grazie a un’architettura che richiama le forme delle costruzioni tradizionali del luogo, abbinando il soggiorno balneare a spazi pensati per il benessere e per lo sport, con un focus particolare sul golf.

La programmazione si estende poi all’Oceano Indiano, con l’isola di Zanzibar, dove l’ospitalità si sviluppa su due strutture posizionate su coste differenti, con punti mare spettacolari: sulla spiaggia di Muyuni, nella zona nord-orientale dell’isola, si trova il raffinato complesso cinque stelle Valtur Zanzibar The Mora Resort, mentre sull’omonimo tratto di costa è presente il Valtur Zanzibar Kiwengwa Beach Resort, situato in una delle aree balneari più note della destinazione.

Scatti e illustrazioni d’autore

Ad accompagnare il racconto della programmazione la fotografia d’autore, che ha dato vita all’Holiday Reportage Valtur. Diversi fotografi con scatti singolari invitano a osservare i luoghi oltre le immagini consuete.

Una scelta editoriale pensata, spiega l’azienda in una nota, “per far arrivare in agenzia un supporto che ha come interlocutore privilegiato un viaggiatore contemporaneo esigente, curioso e informato, attento non solo alla qualità dell’organizzazione, ma anche a ciò che può scoprire di autentico in una destinazione”.

A fare da controcanto alle fotografie le illustrazioni di Andrea Deng, dedicate alle esperienze da vivere nel corso di una vacanza a Cervinia e a quelle dei tour Valtur Escape

“Insieme ai dettagli inconsueti degli scatti fatti in libertà abbiamo voluto illustrazioni altrettanto libere, caratterizzate da uno stile molto personale, rivolgendo all’artista Andrea Deng la stessa domanda che abbiamo fatto ai fotografi: “Che cosa resta di un viaggio dopo il ritorno?” - spiega Sara Prontera, chief communication & marketing officer del Gruppo Nicolaus -. Non dare direttive e non intervenire nel processo creativo era un rischio che abbiamo deciso di correre. Ne sono nati racconti vivi e intensi, con alcuni contenuti che potrebbero sembrare “particolari” per un catalogo turistico, ma è proprio in questa inattesa vitalità che risiede l’appeal del volume, offrendo alla distribuzione un asset di vendita di particolare efficacia: l’autenticità di un luogo, che si coglie più profondamente quando in vacanza lo si riesce a vivere senza vincoli”.