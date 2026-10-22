Sul Brasile Tap Air Portugal rafforzerà l’offerta nel prossimo inverno, con quasi otto frequenze settimanali aggiuntive da Lisbona. La flotta sarà inoltre rinnovata progressivamente, con l’introduzione di aeromobili che consentiranno di aumentare la capacità del 30% su alcune rotte. Questi gli annunci dati alle celebrazioni dei 50 anni di collegamenti tra Milano Malpensa e Lisbona, una rotta “strategica per il mercato italiano e per le connessioni lungo raggio”.

Nei primi nove mesi del 2026 il collegamento ha trasportato quasi 286mila passeggeri, in crescita dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. “Quasi un terzo dei passeggeri che viaggiano sulle rotte italiane di Tap utilizza il collegamento con Malpensa, che è anche la nostra principale rotta nel segmento dei viaggi d’affari”, ha spiegato Davide Calicchia, market manager della compagnia in Italia.

Oggi, da Milano la rete Tap consente di raggiungere, via Lisbona, 15 aeroporti in Brasile, oltre a numerose destinazioni in Nord America e Africa.

Malpensa è servita da tre voli giornalieri in inverno per la capitale portoghese, che diventano quattro nella stagione estiva. “L’obiettivo è continuare a crescere”, ha sottolineato Calicchia, ricordando anche il contributo degli aeromobili di dimensioni più contenute, che consentono di distribuire meglio gli orari e migliorare le coincidenze per i passeggeri italiani.

Per Sea, Tap è “un partner forte e affidabile”, che contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi, ha commentato infine Aldo Schmid, aviation business development di Sea Aeroporti di Milano.