Ryanair cresce in Sicilia ma riduce la Sardegna

Ryanair annuncia riduzioni in Sardegna e potenzia la Sicilia, sempre per colpa dell’addizionale. Le riduzioni riguarderanno Alghero, con un calo dell’operatività del 15%, e Olbia che perderà una rotta e il 50% dell’operativo, per tutta la winter 2026. Crescita invece a Cagliari, inclusa una nuova rotta per Forlì e un aumento dei voli per Milano Malpensa e Venezia.

Operativo record invece per la Sicilia con 2 nuovi aerei, uno su Catania e uno su Palermo, e 17 nuove rotte. Da Catania si potrà andare ad Alicante, Dublino, Danzica, Memmingen, Porto, Rimini, Valencia, Varsavia e Breslavia, mentre da Palermo le novità saranno Dublino, Danzica, Parma, Praga, Sofia e Tirana. In totale sono offerti 12,5 milioni di posti all’anno con un aumento del 9%.