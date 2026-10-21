IA per i viaggi aziendali, Concur Italia: “Servono processi integrati”

Il 44% dei viaggiatori italiani usa l’IA nei viaggi, contro il 33% del 2025 e una media europea del 42%. La ricerca di informazioni conta per il 35%, mentre gli agenti IA per prenotare si fermano al 4% e per pagare all’1%. Questi alcuni dei dati rilevati dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano e presentati al TTG Travel Experience: 504 italiani e 7.590 europei di 15 Paesi nel campione, con il 90% degli utenti italiani che la ritiene utile o fondamentale

L’indagine riguarda il leisure, ma il tema investe le trasferte: nella survey SAP Concur, condotta su 3.300 business traveller in 21 mercati, il 62% degli italiani ha usato o userebbe strumenti IA non approvati dall’azienda. “La familiarità con l’IA arriva in trasferta prima dei processi che dovrebbero governarla” osserva Andrea Piccinelli, Head of SAP Concur Italy. Il gruppo integra l’IA nella gestione di viaggi e spese per semplificare i processi e monitorare i costi. “Servono dati affidabili, processi integrati e obiettivi misurabili” aggiunge.