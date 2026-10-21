Profitti quasi raddoppiati per Cathay Group nella prima metà del 2026. La compagnia aerea di Hong Kong e le sue sussidiarie hanno raggiunto i 703 milioni di euro, rispetto ai circa 419 del corrispettivo periodo 2025, incrementando sia il traffico passeggeri che quello cargo.

“Nonostante il raddoppio del costo del carburante fra il primo e il secondo trimestre, dovuto al conflitto nel Golfo - ha spiegato a TTG Kathy Man, area head Southern Europe Cathay Pacific - abbiamo dimostrato una notevole resilienza, venendo ripagati dei 17 miliardi di euro investiti nel potenziamento della flotta, nell’innalzamento qualitativo dei servizi di bordo e lounge, così come nell’innovazione digitale. Entro i prossimi dieci anni disporremo infatti di 150 aerei per un network di 150 destinazioni”.

Se Londra resta l’hub principale della compagnia in Europa, con 85 voli giornalieri, dal 29 marzo 2027 Cathay confermerà i suoi quattro voli settimanali da Roma Fiumicino, in aggiunta al servizio giornaliero da Milano Malpensa con la nuova esperienza esclusiva di bordo Aria Suite, inaugurando fra l’altro la sua prima connessione diretta con Almaty in Kazakhstan dal 9 gennaio.