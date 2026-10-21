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Vietnam Airlines potenzia la presenza in Nord Europa

Una serie di accordi di collaborazione per espandersi sul mercato europeo sono quelli siglati da Vietnam Airlines con Copenhagen Airport, Scandinavian Airlines (SAS) e Danish Industry, la principale organizzazione imprenditoriale e datoriale della Danimarca, che rappresenta aziende operanti in numerosi settori economici.

Le intese puntano a sviluppare nuove opportunità commerciali e a rafforzare la connettività tra il Vietnam e l'Europa settentrionale. Con l'aeroporto di Copenaghen la compagnia valuterà il potenziamento delle operazioni e possibili nuove frequenze, mentre con SAS esplorerà collaborazioni in ambito codeshare, programmi frequent flyer, cargo e viaggi corporate.

Dal dicembre 2025 il vettore opera tre voli diretti alla settimana tra Ho Chi Minh City e Copenaghen, una rotta che rappresenta uno degli elementi chiave della crescita del network europeo della compagnia.

Secondo Dang Ngoc Hoa, presidente del consiglio di amministrazione di Vietnam Airlines, gli accordi contribuiranno a rafforzare la cooperazione economica e turistica tra il Vietnam e la regione nordica, consolidando ulteriormente il ruolo della compagnia nello sviluppo dei collegamenti internazionali.

La rete europea di Vietnam Airlines, oltre a Copenaghen, comprende collegamenti diretti con Milano Malpensa, Parigi, Francoforte, Monaco e Londra. Le nuove partnership nel Nord Europa si inseriscono nella strategia di consolidamento della presenza del vettore nel continente e di rafforzamento dei flussi turistici e commerciali tra Europa e Vietnam.

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