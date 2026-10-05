Vietnam Airlines, il bilancio del Milano-Hanoi e le nuove connessioni col Giappone

Vietnam Airlines celebra il primo anno di operatività sulla rotta Milano-Hanoi con risultati positivi e ampie prospettive di sviluppo. Dal lancio del collegamento diretto, avvenuto il 1° luglio 2025, infatti, la compagnia ha registrato performance superiori alle previsioni, con un load factor medio dell’80%. In un anno ha operato più di 300 voli da e per Milano, trasportando circa 70mila passeggeri, per la maggior parte del segmento leisure.

“Siamo soddisfatti dei risultati del primo anno di operatività, sebbene influenzati dalla congiuntura geopolitica che ha portato a riflessi negativi sulla domanda e sui costi del carburante - dichiara Dang Minh Tung, direttore generale Vietnam Airlines Italia -. La rotta Milano-Hanoi si conferma un asse strategico per il traffico leisure e business, con una domanda in costante aumento sia dei passeggeri vietnamiti in viaggio verso l’Europa, sia da parte dei viaggiatori italiani diretti in Vietnam e verso tutta l’area orientale. Guardiamo con fiducia anche all’espansione dei collegamenti verso i Paesi asiatici”. Il volo diretto su Hanoi consente, infatti, di visitare facilmente tutto il Paese attraverso le connessioni per le principali destinazioni, tra cui Ho Chi Minh City, Phu Quoc e Da Nang, recentemente inserita da Lonely Planet tra le 50 destinazioni Best in Travel del 2027. Dalla fine di ottobre, inoltre, Vietnam Airlines rafforzerà i collegamenti con l’Italia introducendo una nuova frequenza pomeridiana da Osaka a Hanoi che offre una comoda coincidenza con il collegamento diretto Hanoi-Milano Malpensa. Su questo nuovo collegamento e sulle altre novità winter Vietnam Airlines ha in programma una serie di attività di co-marketing e formazione con t.o. italiani attivi nel turismo leisure sia nel business travel.