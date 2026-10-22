Proteste autotrasportatori: carburante a rischio negli aeroporti di Catania, Napoli e Salerno

Dopo Crotone e Reggio Calabria, le proteste degli autotrasportatori in corso nel Mezzogiorno potrebbero avere ripercussioni anche sul rifornimento di carburante negli aeroporti di Catania, Napoli e Salerno.
Secondo quanto si apprende da SkyTg24, l’Enav avrebbe diramato ai vettori un Notam segnalando la “limitata disponibilità di carburante Jet A-1” presso il Fontanarossa.
Al contempo Gesac, la società che gestisce gli scali Napoli e Salerno, avrebbe segnalato in una nota “difficoltà di approvvigionamento” del carburante nei due aeroporti campani.
Problematiche di rifornimento potrebbero presto interessare anche altri scali del Sud Italia. Aeroporti di Puglia avrebbe, infatti, emesso nelle scorse ore un Notam a titolo precauzionale, sebbene al momento non si registrino carenze di carburante significative negli aeroporti di Bari e Brindisi.
Remo Vangelista