Faa: arriva il via libera per il B737 max 10

Uno degli aeromobili più attesi degli ultimi anni giunge a un passaggio fondamentale per il suo destino. La Faa ha infatti dato il via libera alle compagnie aeree per l’entrata in servizio del B737 max 10

“Dopo approfondite verifiche sulla sicurezza – che hanno incluso migliaia di ore di voli di prova – il team della FAA è pronto ad approvare la commercializzazione di questo velivolo fondamentale - ha dichiarato in un comunicato il segretario ai Trasporti statunitense Sean Duffy, ripreso da www.travelweekly.com - Si tratta di un importante successo per l’industria americana e per il ruolo della nostra nazione come potenza globale nel settore dell’aviazione”.

Il semaforo verde delle autorità è un passaggio chiave non solo per l’aeromobile, ma per il cammino di ripresa della stessa Boeing, dopo anni caratterizzati da criticità sul fronte della sicurezza ma anche delle tempistiche di produzione.