Faa: arriva il via libera per il B737 max 10

Uno degli aeromobili più attesi degli ultimi anni giunge a un passaggio fondamentale per il suo destino. La Faa ha infatti dato il via libera alle compagnie aeree per l’entrata in servizio del B737 max 10
“Dopo approfondite verifiche sulla sicurezza – che hanno incluso migliaia di ore di voli di prova – il team della FAA è pronto ad approvare la commercializzazione di questo velivolo fondamentale - ha dichiarato in un comunicato il segretario ai Trasporti statunitense Sean Duffy, ripreso da www.travelweekly.com - Si tratta di un importante successo per l’industria americana e per il ruolo della nostra nazione come potenza globale nel settore dell’aviazione”.
Il semaforo verde delle autorità è un passaggio chiave non solo per l’aeromobile, ma per il cammino di ripresa della stessa Boeing, dopo anni caratterizzati da criticità sul fronte della sicurezza ma anche delle tempistiche di produzione.
Remo Vangelista