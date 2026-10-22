Costa Crociere annuncia la C|Club Cruise 2027

Dopo l’itinerario 2026 “A caccia dell’Aurora Boreale”, di due settimane oltre il Circolo Polare Artico, Costa Crociere ha annunciato la C|Club Cruise 2027, in programma dall’1 al 15 ottobre del prossimo anno a bordo di Costa Favolosa: un viaggio che porterà gli ospiti nel Mediterraneo Occidentale alla scoperta delle Golden Islands – Isola d’Elba, Sicilia, Egadi, Sardegna, Ibiza e Palma di Maiorca, oltre ad altre grandi tappe come Napoli, Civitavecchia, Barcellona e Marsiglia.

L’itinerario sarà inoltre arricchito da Sea Destinations: dal tramonto sui Faraglioni di Capri, alla golden hour di Golfo Aranci, fino al punto più buio del Mar delle Baleari.

“La Crociera del Club è uno dei momenti più amati dalla nostra community, un'occasione per condividere la passione per il viaggio e vivere esperienze create su misura per i nostri soci - ha commentato Giovanna Loi, Vice President Global Marketing & Direct Sales di Costa Crociere - Per l'edizione 2026 abbiamo scelto come fil rouge l'Aurora Boreale, simbolo di meraviglia e scoperta, affiancandola a un altro elemento distintivo della crociera: l'eleganza, che da sempre caratterizza l'esperienza C|Club. Due valori che accompagnano gli ospiti lungo tutto il viaggio, trasformando ogni momento a bordo e a terra in un ricordo speciale. Una promessa che rinnoveremo anche nel 2027, con una nuova crociera esclusiva pensata per sorprendere ancora una volta i nostri ospiti più affezionati”.