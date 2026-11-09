Turismo enogastronomico: 103 milioni di presenze nel 2026

Il turismo enogastronomico in Italia conta 103 milioni di presenze e una spesa media giornaliera a destinazione di 115 euro a persona. I numeri del 2026 del segmento li racconta l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio di Isnart-Unioncamere.

“La cucina italiana rappresenta un patrimonio straordinario di tradizioni, conoscenze e saperi che raccontano l’identità dei nostri territori e il valore delle loro imprese. Il riconoscimento Unesco costituisce un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’attrattività turistica del Paese – afferma Loretta Credaro, presidente Isnart –. In questa prospettiva, il sistema delle Camere di commercio, attraverso Isnart, svolge un ruolo strategico nel valorizzare le eccellenze enogastronomiche, favorire la collaborazione tra produttori, ristoratori e operatori turistici e costruire nuove opportunità di sviluppo per le economie locali. Il progetto Mirabilia è un esempio concreto di questo impegno: mettere in rete territori, imprese e comunità per trasformare il patrimonio culturale ed enogastronomico italiano in esperienze turistiche autentiche, riconoscibili e competitive sui mercati internazionali”.

Quello che serve, dice Isnart, è una proposta turistica in grado di raccontare, insieme al prodotto, le persone, i luoghi e i saperi che lo rendono unico.