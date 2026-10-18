Il benessere firmato Sisley Paris sale a bordo di Explora Journeys. Il brand di cosmetica entra tra i partner wellness su Explora III, e la collaborazione verrà estesa a Explora I e Explora II nel 2027.

La collaborazione arricchisce Ocean Wellness – The Spa con rituali viso personalizzati e un’ampia selezione di prodotti, unendo due brand del lusso accomunati da una profonda dedizione all’eccellenza artigianale e alla cura personalizzata. I trattamenti esclusivi si svolgono in una suite dedicata a Sisley all’interno di Ocean Wellness – The Spa e integrano le più avanzate tecnologie di trattamento cosmetico a base vegetale, in armonia con il concetto di Ocean State of Mind di Explora Journeys.

“Ocean Wellness nasce per offrire ai nostri ospiti il tempo e lo spazio necessari per staccare dalla routine, ritrovare il proprio equilibrio e riconnettersi con sé stessi - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Sisley Paris condivide la nostra convinzione che una cura altamente personalizzata e una qualità eccezionale siano elementi imprescindibili. Essendo entrambi brand a conduzione familiare, condividiamo inoltre una naturale sintonia nel nostro approccio all’eccellenza artigianale, alla longevità e all’attenzione per i dettagli. Tutto questo rende la partnership particolarmente naturale per Explora Journeys”.

Forte di cinque decenni di ricerca pionieristica e innovazione scientifica, Sisley Paris propone agli ospiti di Explora III un approccio personalizzato alla fitocosmetologia, combinando i benefici per il benessere di estratti botanici naturali, oli essenziali, minerali e oligoelementi con le più moderne conoscenze scientifiche. All’interno della suite dedicata, terapisti specializzati e appositamente formati eseguono rituali skincare personalizzati, utilizzando le formulazioni a base vegetale e le tecniche di massaggio distintive di Sisley.

“Sisley è da sempre guidata dalla passione per la scienza botanica, la bellezza sensoriale e la cura personalizzata - ha dichiarato Christine d’Ornano, direttrice generale e comproprietaria di Sisley Paris -. Siamo lieti di portare la nostra esperienza nel campo della skincare a bordo di Explora III, creando un rifugio esclusivo in mare dove gli ospiti potranno scoprire i nostri rituali viso distintivi e le nostre selezioni accuratamente curate, immersi nell’atmosfera straordinaria di Ocean Wellness – The Spa”.