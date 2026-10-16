La permacrisi rafforza il ruolo delle agenzie. A TTG Travel Experience, Fiavet-Confcommercio illustra lo studio Tourism Economics su 85 crisi in 25 anni. Un vero e proprio stillicidio di emergenze che negli ultimi 5 lustri ha colpito il turismo mondiale, partendo da quel famoso 11 settembre 2001 fino alla crisi mediorientale scoppiata lo scorso febbraio.
Secondo lo studio presentato dall’associazione, disinformazione e allarmismo generano fino al 30% di cancellazioni ingiustificate, mentre la richiesta di viaggi organizzati e tutelati cresce del 25%. Non solo: chi investe nella gestione delle emergenze recupera 1,5 volte più rapidamente.
Il ruolo delle adv
Un insieme di dati da cui emerge una realtà indiscutibile: “Siamo i garanti della tranquillità del viaggiatore”, come afferma Giuseppe Scanu, vicepresidente vicario Fiavet. Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, richiama la campagna ‘Viaggio organizzato, vacanza assicurata’: “Sono preoccupato dalla disinformazione”.
Per Massimo Formichella, head of trade Trenitalia, “la diversificazione di questi mercati internazionali è un fattore strategico di resilienza”.
Ma la distribuzione è fondamentale anche per chi sceglie di viaggiare in volo: Tommaso Fumelli, vice president sales di Ita Airways, ribadisce: “Il ruolo delle agenzie di viaggio rimane strategico”. Mauro Colatei, amministratore delegato di Aspevi Roma, chiede tutele adeguate: “Bisogna fare le cose semplici, mettere in risalto con chiarezza le cose fondamentali”.
Remo Vangelista