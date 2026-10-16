Firmato a TTG Travel Experience l’accordo bilaterale tra il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e Ireneusz Raœ, segretario di Stato presso il Ministero dello Sport e del Turismo della Polonia, per istituire il Cammino internazionale dedicato a San Giovanni Paolo II. L’itinerario coniuga attrattività turistica, spiritualità, memoria e incontro tra culture in quattro Paesi.

“L’Italia è impegnata nelle campagne sui cammini spirituali, una forma di turismo che cresce a livello internazionale ed è molto apprezzata dai giovani per visitare i borghi con un forte arricchimento personale” ha dichiarato Mazzi, sottolineando la valorizzazione di una rete che conta oltre 150 itinerari e 33mila chilometri sul suolo nazionale e che, dopo l’unificazione dei tratti del Cammino di Francesco, “ci rende competitivi con Santiago, leader dei cammini nel mondo”.

Secondo Raœ, l’iniziativa congiunta dedicata al Pontefice “Gigante della Storia” simboleggia la collaborazione tra Polonia e Italia sulla base di un patrimonio comune: “Il turismo costituisce una fetta fondamentale dell’economia globale ed è spazio di incontro tra culture e generazioni fondato sui nostri valori”.

Il segretario di Stato ha inoltre ringraziato il ministro per aver avviato la collaborazione verso “memoria e futuro”. L’itinerario in sviluppo coinvolge Slovacchia e Austria ma l’obiettivo è annoverare altri luoghi cari a Wojtyla, turista appassionato di montagna, sci, kayak e natura vicino alle comunità. Le modalità di fruizione si diversificano dai pellegrinaggi a piedi ai weekend culturali con esperienze locali, fino agli scambi educativi per studenti. In definizione mappa e sito multilingue.