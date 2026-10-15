Slovenia: focus su Maribor, città della space economy

Da stazione di passaggio a città della space economy. Si è presentata così al TTG Maribor, seconda città della Slovenia. Il Centro delle tecnologie spaziali Noordung, dedicato al pioniere dell’astronautica Herman Potočnik, è oggi visitabile e contribuisce a sostenere la vocazione scientifica della città e la ricerca universitaria in campo spaziale. A parlarne è stata Ingrid Sergaš, Console generale della Repubblica di Slovenia a Milano.

Jure Struc, direttore dell’Ente del turismo della città l’ha descritta come un punto d’incontro tra Balcani ed Europa centrale, dove la vita urbana si intreccia con la natura, i vigneti e le colline. Una visione che riflette anche quella dell’intero Paese, come ha sottolineato Aljoša Ota, direttore dell’ente per il turismo in Italia: orientata al futuro, con una prospettiva di lungo periodo e attenzione alle giovani generazioni e alle piccole comunità.