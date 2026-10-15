Deli, Volonline: “Centrato l’obiettivo di fatturato 2026”

“Nel 2026 raggiungeremo un obiettivo tra i 245 e i 250 milioni di euro di volumi inseriti”. A dirlo Luigi Deli, ceo e founder Volonline group, che a TTG fornisce previsioni serene sul prossimo futuro: “Nel 2027, andando semplicemente a esplodere i dati di vendita dell’ultimo trimestre, arriviamo a un rolling di 330-340 milioni di euro di inserito, che è il nostro obiettivo per l’anno prossimo”.

La crescita del gruppo è trascinata sia dalla casa madre, sia dalle operatrici Mice e Business Travel MRH Group e HuTechTravel, “che stanno incrementando i loro volumi in maniera importante” e resta a perimetro inalterato “senza acquisizioni e nessuna previsione di farne, per ora”. Il ceo tiene a definirsi come “un operatore che sta nella filiera e che vede le agenzie di viaggio come cuore pulsante e centro dei pensieri di tutto il gruppo aziendale”, che finalizza il business a generare partnership importanti con il canale agenziale italiano ed estero. Il gruppo ha iniziato da zero a vendere proposte commerciali anche alle adv di Stati Uniti, Dubai, Centro America e Spagna: “in questo momento abbiamo un’incidenza del fatturato estero del 15% nel 2026, dallo zero del 2022 è uno spostamento importante”.