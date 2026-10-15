Alidays, estate in recupero con l’Oriente

“Siamo soddisfatti di come sia andata questa estate, nonostante un leggero segno meno, che è un successo rispetto quanto stava accadendo a inizio anno”. È il commento di Davide Catania, ceo di Alidays Travel Experience, che ammette una chiusura con un -4,5% sullo scorso anno.

“A maggio abbiamo notato un ritorno di interesse verso i viaggi, che a giugno si è trasformato in un grande recupero che ha compensato le perdite precedenti. Direi che il mercato italiano è sempre un po' in ritardo, ma sotto data si è dimostrato più reattivo e consapevole” ha precisato.

Buoni i risultati del Marocco lanciato a luglio “superiore alle aspettative”, ma è stato soprattutto l’Oriente e i collegamenti transatlantici ad aver trainato i risultati positivi. “Corea, Cina e Brasile sono andati benissimo, il Canada continua ad approfittare della debolezza degli Stati Uniti e, mentre il Giappone si consolida, anche l’Australia ha rialzato la testa” ha concluso.