Il ministro Mazzi a TTG: “Dobbiamo trasformare la bellezza in ricchezza”

“Sono molto felice di essere qui e non potevo, da ministro del Turismo, mancare all’evento che rappresenta il turismo in Italia”. Gianmarco Mazzi sarà presente due giorni a TTG Travel Experience – InOut, di ritorno domani per tutta la giornata, dopo la opening odierna, per inaugurare il padiglione Enit – Spazio Italia e per la presentazione del progetto congiunto Italia-Polonia sui “Luoghi di Giovanni Paolo II”.

Dal palco della cerimonia di apertura il ministro ha ribadito alcuni numeri del turismo incoming, sottolineando la crescita, sia lato presenze, sia lato spesa turistica. “Per il governo il turismo è un’economia strategica, in termini di occupazione e ricadute sul territorio. Siamo una potenza turistica mondiale – ha proseguito il ministro – nel 2025 siamo arrivati a +22% rispetto al 2019. A settembre le presenze sono aumentate del 5%, con il contributo sia di italiani che stranieri, e il turismo oggi vale più del 13% del Pil. Vogliamo diventi sempre più attrattivo anche dal punto di vista occupazionale. Sono tutti traguardi resi possibili dal lavoro di squadra, delle istituzioni, delle imprese, dei territori”.

Ha dato poi appuntamento a Roma a tutti i presenti alla opening ceremony all’evento “Perché il turismo è” il prossimo 17 ottobre al Tempio di Venere al Colosseo: “Tutti avranno tre minuti a disposizione per illustrare idee per il turismo di domani – ha spiegato – il mio obiettivo è portare queste idee, stampate, a tutti i parlamentari e fino in Europa, dove dobbiamo far capire quanto sia importante il turismo per l’Italia, un concetto che altri Paesi faticano a capire. Per noi è un asset economico fondamentale e deve stare al centro dell’agenda europea. Sarà un momento di incontro per capire sempre meglio come trasformare la bellezza dell’Italia in ricchezza, perché il turismo è parte del nostro futuro”.