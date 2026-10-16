Lo scalo di Francoforte introduce restrizioni ai rifornimenti degli aerei

Lo scalo di Francoforte, uno dei principali hub europei, ha introdotto alcune restrizioni sulle forniture di carburante per gli aerei.

A riportare la notizia è preferente.com, secondo cui Lufthansa (il principale vettore dello scalo) avrebbe dato istruzioni ai piloti di rientrare in Germania con il serbatoio pieno. La disposizione attualmente non ha una data di scadenza e sarà applicata fino a nuovo ordine.

Sui motivi della carenza ci sono diverse versioni: secondo Lufthansa, il problema deriva da un numero insufficiente di condutture collegate agli impianti di stoccaggio del carburante. Per Fraport, la società che gestisce l’aeroporto, le condutture di rifornimento sono attualmente oggetto di lavori di riparazione e non ci sarebbe nessun motivo di allarme.

Il quotidiano tedesco Bild invece afferma che il basso livello delle acque del fiume Reno ha impedito alle chiatte adibite al trasporto di carburante di raggiungere l’aeroporto.

Lufthansa ha disposto che i piloti dei velivoli A320 – impiegati solitamente su tratte a corto e medio raggio – imbarchino una quantità di carburante superiore a quella strettamente necessaria per il rientro a Francoforte.