MSC World Asia, 4 nuovi show per il debutto nel Mediterraneo

MSC World Asia punta sull’intrattenimento per arricchire la crociera nel Mediterraneo. Dal 6 dicembre 2026 la terza nave World Class salperà da Genova con itinerari di sette notti verso Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia, Messina e La Valletta.

A bordo debutteranno quattro show su sei produzioni: La NoTte, tra musica, danza e cinema, Sensoria, dedicato ai cinque sensi, e Ritmo Divino, ispirato al flamenco, al World Theatre. Il Panorama Lounge ospiterà Sunset Symphonic, con successi pop e dance, voci live e performance aeree. Arriveranno nel Mediterraneo Hall of Fame e Queen Symphonic.

Ogni giorno suoneranno 33 musicisti, tra solisti, band e duelli di pianoforti. Rispetto a MSC World Europa, la nave offrirà 13 esperienze e spazi nuovi o ripensati. “Continuiamo a investire in esperienze di intrattenimento innovative” dice Steve Leatham, vicepresidente Intrattenimento di MSC Crociere.