Aman lancia Amantaru a Porto Rico

Aman lancia la sua nuova destinazione caraibica. Si chiamerà Amantaru e sorgerà lungo la costa sud occidentale di Porto Rico, all’interno di una nuova comunità privata di oltre 8 chilometri quadrati a Cabo Rojo, che si chiamerà ‘Esencia’.

Il nuovo rifugio di Aman, il quarto nei Caraibi, comprenderà un resort e una selezione limitata di residenze a marchio e confinerà con una riserva naturale protetta e un rifugio per la fauna selvatica, affacciandosi su un’ampia distesa costiera.

La struttura sarà facilmente raggiungibile grazie a un aeroporto privato situato nelle vicinanze. Con accesso ai due campi da golf di Esencia e a una vasta gamma di attività sportive, sia terrestri che acquatiche, Amantaru offre l’opportunità di vivere la bellezza naturale di Porto Rico in modo del tutto inedito. Progettato dal celebre architetto Marwan Al-Sayed dello studio MASASTUDIO, alla sua seconda collaborazione con Aman dopo Amangiri, nello Utah, Amantaru si distingue per un linguaggio architettonico contemporaneo, profondamente legato all’ambiente circostante.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nei Caraibi con una destinazione che incarna i valori fondamentali di Aman: riservatezza, serenità e un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante - ha dichiarato Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman Group -. Il successo delle nostre strutture già esistenti nella regione dimostra una crescente domanda per un nuovo livello di esclusività; sono felice di portare per la prima volta a Porto Rico lo stile di vita Aman, attraverso la nostra collezione di residenze a marchio, affiancate a un resort. Situata all’interno di Esencia, questa destinazione offre la cornice ideale per realizzare tale visione, permettendo ad Amantaru di inserirsi in perfetta armonia con il contesto”.

Amantaru proporrà una selezione di servizi d’eccellenza, tra cui una Aman Spa con centro benessere, un Beach Club, campi per sport con racchetta e diverse opzioni di ristorazione. All’interno del più ampio complesso di Esencia, gli ospiti potranno usufruire oltre ai campi da golf di un’esclusiva spiaggia, club dedicati all’equitazione e ad altre discipline sportive, oltre a chilometri di sentieri panoramici che si snodano nel paesaggio naturale e a escursioni in barca.