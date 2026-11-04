Ryanair, dalla summer il nuovo volo Brindisi-Klagenfurt

Partirà dal 29 marzo 2027 il nuovo collegamento tra Brindisi e Klagenfurt di Ryanair. Il volo verso la città austriaca avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il giovedì, e si inserisce nella politica di progressivo rafforzamento dei collegamenti internazionali dell’aeroporto di Brindisi “con l’obiettivo - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - di rendere il territorio sempre più accessibile e connesso ai principali bacini europei. Il nuovo collegamento rappresenta per il Salento e per la Puglia un’ulteriore occasione per consolidare i rapporti con il mercato austriaco, favorendo sia i flussi turistici verso la nostra regione, sia le opportunità di viaggio per i pugliesi e non solo”.

“Vogliamo - aggiunge Vasile - che l’aeroporto sia non soltanto un punto di partenza e di arrivo, ma un’infrastruttura capace di accompagnare le ambizioni di crescita del territorio”. I biglietti per il nuovo collegamento sono già in vendita sul sito e sull’app della compagnia.