Mandarin Oriental Exceptional Homes: 4 nuovi indirizzi in Grecia

Occhi puntati sulla Grecia per Mandarin Oriental Exceptional Homes, che ha annunciato un’espansione nel Paese con 4 nuove ville tra Mykonos, Corfù e Lefkada.

“La Grecia è una tappa imprescindibile per la nostra crescita - dice Philip Leighton, head of Mandarin Oriental Exceptional Homes -. Le quattro nuove residenze ci permettono di offrire un ritratto più ricco e variegato del Paese, dalle Cicladi alle isole Ionie, restando fedeli a ciò che definisce la nostra collezione: design d’eccezione, luoghi straordinari, privacy e un servizio profondamente personalizzato”.

Casa Gaia, VAYRA, Villa Alice e SERENAOS sono le nuove residenze che rafforzano la collezione in una delle mete più ambite del Mediterraneo, dando vita a un portfolio unico.

Affacciata sulla spiaggia di Fokos, a Mykonos, Casa Gaia è il risultato di un dialogo tra architettura e paesaggio. Firmata dal celebre architetto greco Loukas Bobotis, la villa conta nove camere con bagno privato, una piscina a sfioro di 27 metri e una spiaggia privata raggiungibile con un sentiero privato immerso nella natura. A Corfù, VAYRA si estende su un pendio di 8.000 metri quadri e la sua architettura segue l’andamento naturale del terreno, aprendosi su panorami sul mar Ionio. I giardini, firmati dalla paesaggista Eleni Tsirintani, conservano ulivi secolari tra piante autoctone e sentieri in pietra naturale.

Sempre a Corfù entra nella collezione Villa Alice, un rifugio sulla costa ionica pensato per vivere in libertà tra interni ed esterni.

A completare le nuove aperture c’è SERENAOS, immersa in un uliveto privato sulla costa sud-orientale di Lefkada. Progettata dall’architetto greco Spiros Scafidas, la villa sul mare conta cinque camere con bagno privato e unisce un’architettura contemporanea a interni mediterranei. Piscina a sfioro, baia privata, pontile galleggiante e una flotta di imbarcazioni offrono un accesso diretto al mar Ionio.