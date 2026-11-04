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Wtm London, Amadeus: “La domanda c’è ma cambiano le modalità di consumo”

I viaggiatori hanno imparato a non lasciarsi condizionare dagli eventi. Intervenendo al Wtm London, Olivier Ponti, director of market intelligence and insights di Amadeus ha spiegato che, nonostante l’incertezza, “la domanda per i viaggi rimane forte. Le persone hanno imparato ad adattare le scelte alla situazione geopolitica, ma non cancellano”.

Non si reagisce più di impulso e lo dimostrano i dati. “Sia nelle richieste di voli che di hotel vediamo segnali di crescita. C’è una domanda sana”, ha dichiarato Ponti.

A essere ricalibrate sono le modalità di consumo. Ci si orienta su soluzioni e destinazioni considerate più sicure. “Questo comportamento della domanda si traduce in un forte interesse sul turismo di prossimità - ha rimarcato il manager di Amadeus -, tuttavia c'è ancora domanda sul lungo raggio”.

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