I Caraibi d’inverno di Orient Express Corinthian

Orient Express Corinthian è approdato a Bridgetown, da dove il più grande yacht a vela del mondo inaugura una nuova stagione di viaggi tra i Caraibi, le Bahamas e la Florida da novembre alla primavera, con itinerari esclusivi alla scoperta di isole e coste, in cui il piacere della navigazione diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio.

L’arrivo alle Barbados segna anche la conclusione di Ocean Rebirth, una traversata transatlantica di quattordici notti ideata in collaborazione con Guerlain e dedicata al benessere e alla rigenerazione.

Nel suo anno inaugurale, Orient Express Corinthian apre così un nuovo capitolo nella storia della Maison, interpretandone la filosofia attraverso un’esperienza che pone il viaggio al centro, scandito dal ritmo del mare e dalla forza del vento.

Dalle brevi fughe alle traversate più lunghe, gli itinerari ai Caraibi per l’inverno si snodano tra le Bahamas, le Isole Vergini Britanniche, Anguilla, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Barbuda, Antigua, Barbados e Porto Rico, alla scoperta di porti storici, vivaci località costiere, spiagge appartate e isole private.

A gennaio 2027, un itinerario di cinque notti da Marigot, a Saint-Martin, a San Juan, a Porto Rico, condurrà gli ospiti alla scoperta delle Isole Sottovento (Leeward Islands), con soste a Saint Kitts e Nevis, nella baia di Falmouth ad Antigua, su un’isola al largo di Anguilla e a Virgin Gorda, nelle Isole Vergini Britanniche, dove si trovano le spettacolari formazioni granitiche dei Baths.

Nella primavera del 2027, Orient Express Corinthian attraverserà nuovamente l’Atlantico per fare ritorno in Europa, con tappe a Lisbona e in altri porti della penisola iberica, prima di proseguire verso il Mediterraneo e l’Adriatico.