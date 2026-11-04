Viaggi, le previsioni per il 2032

Entro il 2032 a livello globale gli arrivi internazionali con pernottamento raggiungeranno quota 2,2 miliardi, sostenuti dall'aumento medio dei redditi, dalla costante priorità attribuita ai viaggi e dall'espansione della capacità nel settore dell'aviazione e dell'ospitalità. Questa la previsione del Wtm Global Travel Trend.

L'Europa raggiungerà il maggiore incremento assoluto di arrivi internazionali. Si stima che, tra il 2026 e il 2032, gli arrivi annuali aumenteranno di 226 milioni, con una crescita media di circa il 4% annuo.

Mercati in forte espansione, secondo il report, saranno tuttavia i Paesi asiatici, in particolare la Cina e l'India, favoriti anche dalla crescita dei flussi domestici.

Un ruolo da protagonista, una volta allentate le tensioni, spetterà anche al Medio Oriente e in particolare all'Arabia Saudita, grazie agli ingenti investimenti in campo, sia sul fronte delle infrastrutture e dell'offerta, che sul piano della promozione internazionale. A. N.