La battaglia delle compagnie aeree sullo scalo di Malpensa ha un nuovo capitolo: Ita Airways, come anticipato da corriere.it ha infatti annunciato un volo dall’aeroporto varesino verso Lima. Una rotta non casuale: si tratta infatti della medesima rotta per la quale aveva avviato l’iter delle richieste Emirates, che avrebbe operato in quinta libertà.

La decisione del vettore emiratino di ampliare la presenza sul Malpensa aveva acceso il dibattito, con diverse compagnie italiane che avevano rivolto appelli all’Enac esprimendo contrarietà.

Le parti in gioco

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala si era espresso in particolare nei confronti di Ita Airways, tra i vettori contrari all’ampliamento di Emirates sullo scalo italiano, affermando: “Io voglio dire alla compagnia aerea Ita che la pazienza di noi milanesi è notoria, non devono esagerare però”. A sostegno del nuovo volo di Emirates era arrivata anche una lettera firmata da un asse trasversale: dal sindaco Sala al presidente della Lombardia Attilio Fontana, oltre alle associazioni di rappresentanze delle imprese del territorio e ai vertici di Sea.

Ora la compagnia del gruppo Lufthansa ha risposto con i fatti, lanciando proprio la rotta su cui voleva operare Emirates.