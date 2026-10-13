Emirates vuole aumentare la sua presenza a Malpensa. Ma le compagnie aeree italiane non vedrebbero l’operazione di buon occhio. Un braccio di ferro nel quale è entrato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, con una sorta di ‘ultimatum’ rivolto esplicitamente a Ita Airways.

La premessa dell’intervento di Sala è da ricercarsi nelle indiscrezioni uscite nelle ultime ore su corriere.it, riguardo alcuni appelli all’Enac arrivati da vettori italiani, contrari all’ampliamento dei voli di Emirates in quinta libertà (ovvero quel regime che consente alle compagnie aeree di operare su rotte con arrivo e partenza in Paesi diversi rispetto a quello di bandiera del vettore stesso). Emirates opera già voli di questo tipo da Malpensa a New York, ma adesso avrebbe chiesto l’autorizzazione a collegare lo scalo varesino anche con Lima.

La reazione di Ita Airways non è piaciuta però al sindaco Sala: come riporta milanotoday.it il primo cittadino avrebbe dichiarato a margine di un evento: “Io voglio dire alla compagnia aerea Ita che la pazienza di noi milanesi è notoria, non devono esagerare però”. Un richiamo che non necessita di commenti.

Ora comunque la parola passa all’Enac, che dovrà esprimersi riguardo le diverse istanze dei soggetti in gioco.