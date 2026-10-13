La stagione estiva 2026 vede una crescita del fatturato del 10% del gruppo Ftmg, “sostenuta principalmente dall’aumento dei prezzi medi e, in misura minore, da un maggiore tasso di occupazione” afferma in intervista il ceo Otmar Michaeler.

“La forte incidenza delle prenotazioni last minute, soprattutto tra gli ospiti italiani all’estero, ha contribuito all’incremento dei prezzi medi”, anche se i listini “non sono stati aumentati in maniera particolarmente marcata: il prezzo effettivamente pagato dipende naturalmente dal livello della domanda e dalla disponibilità al momento della prenotazione” specifica il ceo.

Spiccano i risultati delle destinazioni italiane, arricchite dal nuovo Falkensteiner Lake Garda Resort a Salò: “Tra luglio e settembre l’Alto Adige ha registrato una crescita del fatturato particolarmente forte, con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che si mantiene al 19% escludendo le performance del city hotel di Bolzano, e le destinazioni italiane al mare segnano una crescita del 9%”. L’Austria ha registrato una crescita del 9%, così come complessivamente Repubblica Ceca e Slovacchia, mentre la Croazia tiene al +4%. Così per il 2026 Fmtg prevede “un fatturato complessivo di circa 350 milioni di euro”.