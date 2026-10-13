Isnart sarà presente a TTG Travel Experience presentando un panel su come turismo, eventi e ospitalità possono trasformare territori e generare benessere, coesione sociale e sviluppo collettivo. Il 14 ottobre alle ore 13.20 in Main Arena al talk “Scegliere di esserci: viaggiatori, eventi e territori alla prova dell’esperienza rigenerativa” interverranno la presidente Isnart Loretta Credaro, il dirigente Paolo Bulleri e la project manager Cristina Proserpio.

Usando dati, evidenze e testimonianze, all’interno del panel, particolare attenzione sarà dedicata al recupero turistico delle aree colpite dal sisma, dove la ri-generazione assume un significato profondo: non solo ricostruire o rilanciare, ma contribuire a rinnovare le condizioni stesse dell’esistenza dei luoghi e delle comunità.

Il panel affronterà, inoltre, il turismo termale come esperienza rigenerativa in senso pieno: rigenerazione del benessere personale e della qualità della vita, ma anche rigenerazione dei territori che attorno alle risorse termali possono ritrovare identità, attrattività e nuove traiettorie di sviluppo.

Il confronto proporrà quindi una lettura del turismo sostenibile come pratica di presenza e responsabilità, consapevoli che scegliere di esserci significa partecipare al rinnovo dell’esistenza dei luoghi, trasformando il viaggio, l’evento e l’ospitalità in occasioni di cura, relazione, coesione e rinascita.

Tra le voci presenti: Paolo Borroi, destination manager esperto senior nello sviluppo e gestione di ecosistemi turistici partecipati; Erica Mingotto, ricercatrice CISET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica; Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme; Gloria Zavatta, direttrice sustainability & impact Fondazione Milano Cortina 2026.