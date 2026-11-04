Lufthansa, ricavi record nel terzo trimestre a +9%

Il gruppo Lufthansa chiude il terzo trimestre 2026 con ricavi in crescita del 9% a 12,2 miliardi di euro, segnando il miglior trimestre di sempre. Nonostante un aumento significativo dei costi del carburante, pari a 543 milioni di euro rispetto all'anno precedente, il gruppo tedesco ha infatti registrato un utile operativo in crescita del 6% e un utile netto salito di circa 300 milioni di euro a 1,3 miliardi di euro da 966 milioni.

“L’ultimo trimestre è stato il più forte in termini di fatturato nella storia del gruppo Lufthansa. Siamo riusciti ad aumentare l'utile operativo del sei percento rispetto all'anno precedente. Grazie alla crescita dei ricavi, sostenuta da una domanda costantemente elevata, e a una rigorosa disciplina dei costi, siamo stati in grado di compensare ampiamente l’aumento dei costi del carburante, pari a circa mezzo miliardo di euro”, ha commentato l'amministratore delegato del gruppo Carsten Spohr.