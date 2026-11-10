Da Milano alla Cina, i nuovi voli di Thai Airways

Thai Airways investe nello sviluppo del suo network regionale e, grazie al collegamento non-stop giornaliero da Malpensa a Bangkok, dà la possibilità ai passeggeri italiani di raggiungere nove destinazioni in Cina continentale, Hong Kong e Taiwan.

Il vettore, infatti, programma ora 123 voli settimanali verso Pechino, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong e Taipei con frequenze plurigiornaliere, Kaohsiung, Chengdu, Kunming ogni giorno e Xiamen, ripristinata dallo scorso 25 ottobre.

“La Cina - commenta Armando Muccifora, area sales manager Italy, South East Europe, Mediterranean & Africa di Thai Airways - rappresenta un mercato di primaria importanza per Thai e offre significative e ulteriori opportunità di sviluppo dall’Italia, sia nel segmento business sia in quello leisure. La forza della nostra proposta nell’area risiede nell’ampiezza del network e nella flessibilità che ne deriva: nove destinazioni e frequenze elevate - come nel caso di Hong Kong, servita con cinque collegamenti giornalieri - consentono di costruire itinerari su misura, arrivando in una città e ripartendo da un’altra”.

Il progressivo ingresso nella flotta regionale dei nuovi Airbus A321neo contribuisce a rendere più uniforme l’esperienza a bordo. Gli aeromobili dispongono di 16 posti in Royal Silk Business Class, con poltrone completamente reclinabili e sistemi di intrattenimento individuali, allineando il comfort delle tratte regionali agli standard del lungo raggio.

L’impiego del nuovo aeromobile sul collegamento Bangkok-Xiamen, ripristinato il 25 ottobre 2026 con quattro frequenze settimanali, rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione del prodotto e rafforza ulteriormente le opportunità di viaggio per i passeggeri italiani.