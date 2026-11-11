Ryanair investe su Torino: 10 nuove rotte e altri due aerei per l’inverno

Dieci novità, due nuovi aerei, quaranta rotte e 1,8 milioni di posti. Questi i numeri della stagione invernale di Ryanair all’aeroporto di Torino.

Si tratta della programmazione invernale più ampia mai messa in campo dalla low cost irlandese sullo scalo piemontese. Lo schedule prevede infatti, oltre a un incremento dell’offerta dei posti in vendita del 25% sul 2025, il posizionamento di due nuovi aeromobili (per un investimento complessivo di 200 milioni di euro) e l’apertura di 10 nuovi collegamenti, che serviranno: Bratislava, Budapest, Danzica, Glasgow, Katowice, Malaga, Praga, Tirana, Varsavia e Breslavia.

Commentando il nuovo schedule il ceo della low cost, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di rafforzare ulteriormente il proprio impegno su Torino attraverso l’introduzione di due nuovi aeromobili basati per la stagione invernale 2026, che rappresentano un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari e portano il valore complessivo degli investimenti effettuati presso Torino Airport a 500 milioni di dollari”.

L’aggiunta dei due nuovi aerei nello scalo, ha aggiunto il ceo di Torino Airport, Andrea Andorno, “rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione con Ryanair, partner fondamentale per la crescita del nostro aeroporto. Con cinque aerei basati e un’offerta invernale mai così ampia, rafforziamo la connettività di Torino e del Piemonte, offrendo a chi vive nel nostro territorio più destinazioni e maggiori possibilità di viaggio a prezzi accessibili. Il potenziamento del network internazionale amplia al tempo stesso i bacini di riferimento per il turismo incoming, rendendo più raggiungibili la città, le nostre montagne e l’offerta turistica della regione”.

Presentando i nuovi impegni sull’aeroporto piemontese, la low cost ha colto l’occasione per sferrare una nuova stoccata contro il Governo italiano sulle tasse aeroportuali: “Mentre Ryanair continua a investire e a crescere a Torino, l’addizionale municipale italiana continua a minare la competitività di molti altri aeroporti italiani. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale a livello nazionale, si aprirebbe una nuova fase di sviluppo per il trasporto aereo italiano, con 40 aeromobili aggiuntivi, 4 miliardi di dollari di investimenti, 20 milioni di passeggeri in più ogni anno, 250 nuove rotte e 15.000 ulteriori posti di lavoro in tutta Italia”.