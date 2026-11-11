easyJet consolida la propria presenza a Linate con cinque Airbus basati nell’aeroporto, grazie all’aggiunta di due A320 in seguito alla conclusione dell’accordo di wet lease tra il vettore e Ita Airways. L’intesa fa parte delle misure a tutela della concorrenza legate all’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways. In questo consenso easyJet aveva ottenuto nuovi slot a Linate e, nella fase di avvio della base, aveva operato parte dei propri voli con aeromobili ed equipaggi di Ita Airways. Con l’arrivo di due aeromobili con livrea easyJet in sostituzione di quelli impiegati nell’ambito dell’accordo, tutti i voli della base sono ora operati con aerei e personale della compagnia.

Si completa così il percorso avviato con l’apertura della base ad aprile 2025 che, a un anno e mezzo dall’inaugurazione vede easyJet come seconda compagnia aerea dello scalo, con cinque aeromobili basati e circa 250 dipendenti in totale.

Nell’anno finanziario 2026, easyJet ha offerto 2,9 milioni di posti da Milano Linate, il 44% in più rispetto all’anno precedente. Dal primo volo per Londra Stansted, operato l’11 settembre 2000, la compagnia ha trasportato complessivamente 13,1 milioni di passeggeri.