Un intimo rifugio di lusso nel cuore di Firenze: apre Palazzo Monnalisa

A custodirne la storia è anche Borgo Pinti , l'antica strada sulla quale si affaccia il palazzo, un tempo situata al di fuori della cerchia muraria cittadina. A partire dal Quattrocento l'edificio si trasformò progressivamente in una residenza nobiliare , accogliendo alcune importanti famiglie fiorentine; ad acquisirlo nel 2017 è stata la famiglia Bernardelli, che ha investito in un articolato intervento di recupero e riqualificazione, fino a trasformarlo in una struttura di lusso in cui soffitti lignei a cassettoni, pavimenti in cotto fiorentino, opere e sculture della famiglia Duprè convivono con un'estetica classico-contemporanea.

Le camere sono 37, distribuite tra il Palazzo Storico, la Limonaia e la Scuderia, in un complesso che conserva il carattere di residenza privata. Alcune camere custodiscono soffitti storici, altre si affacciano sul giardino interno, al quale quattro sistemazioni offrono accesso diretto. Il giardino all’italiana in stile fiorentino, con la sua ampiezza e le piante ornamentali, è un unicum nel centro cittadino, uno spazio che rappresenta il cuore verde della proprietà e una naturale estensione degli ambienti comuni. Sul giardino si affacciano anche il ristorante e il cocktail bar.