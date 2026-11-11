Il World Travel & Tourism Council - Wttc ha accolto con favore la prima Strategia dell’Unione europea per il turismo sostenibile presentata dalla Commissione europea, riconoscendola come un importante traguardo per il riconoscimento del travel & tourism quale pilastro strategico dell’economia europea e per il rafforzamento del suo contributo alla competitività, alla crescita economica, all’occupazione, agli investimenti e allo sviluppo regionale. La presentazione della Strategie Ue è arrivata in un momento in cui si prevede che il comparto europeo del travel & tourism crescerà del 3,1% quest’anno, rispetto all’1,1% dell’economia europea nel suo complesso.

Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: “La Commissione europea ha compiuto un passo importante riconoscendo il Travel & Tourism come pilastro strategico della competitività, della prosperità economica e dell'occupazione in Europa. Ci congratuliamo con il commissario Tzitzikostas e il suo team per aver presentato la Strategia dell'UE per il turismo sostenibile. Esiste un forte allineamento tra la Strategia e le otto priorità sostenute dai nostri associati del settore privato a livello globale. Accogliamo in particolare con favore l'attenzione dedicata alla fluidità dei viaggi, alla gestione responsabile delle destinazioni, alla sostenibilità, agli investimenti e allo sviluppo delle competenze professionali. La sfida ora è trasformare questa ambizione condivisa in risultati concreti attraverso una più stretta collaborazione tra pubblico e privato”.

I punti di collaborazione

Il coordinamento pubblico-privato rimane uno dei pilastri della filosofia Wttc, evidenziato nella Strategia, così come tutte le iniziative dedicate alle pmi e la proposta di condividere maggiormente dati relativi ai flussi turistici e non solo. Il Wttc accoglie inoltre con favore la proposta di istituire nel 2027 un'accademia europea del turismo e il riconoscimento, da parte della Commissione, degli investimenti come motore della competitività e della crescita sostenibile.

Molte misure, in particolare quelle relative alla gestione delle frontiere, ai visti e alla connettività dei trasporti, sottolinea il Wttc, vanno oltre le competenze dei singoli portafogli della Commissione e richiedono un coordinamento con le altre istituzioni europee e gli Stati membri. Partendo dal riconoscimento, all'interno della Strategia, dell'importanza della facilitazione delle procedure per i visti, dell'identità digitale e di procedure di frontiera più efficienti, il Wttc incoraggia ad accelerare i progressi nell'adozione di credenziali digitali di viaggio interoperabili, tecnologie biometriche sicure e frontiere digitali.

Ciò dovrebbe includere procedure per il rilascio dei visti più prevedibili, un ricorso più ampio ai visti per ingressi multipli con validità prolungata e un programma per i viaggiatori registrati destinato ai visitatori abituali. I sistemi Entry/Exit System ed Etias dovrebbero funzionare senza intoppi, in particolare nei periodi di alta stagione, con il supporto di comunicazioni chiare rivolte ai viaggiatori. Il Wttc sostiene inoltre l'adozione del principio One Stop Security, per evitare controlli di sicurezza ripetuti e non necessari ai passeggeri in transito negli aeroporti europei che siano già stati sottoposti a controlli conformi a standard equivalenti a quelli dell'Ue.

Il Wttc sostiene inoltre l'ambizione della Strategia di rafforzare la connettività multimodale e sviluppare nuovi corridoi di viaggio via aria, terra e mare, migliorando l'accessibilità dei mercati turistici emergenti e sostenendo lo sviluppo regionale e la competitività dell'Europa.