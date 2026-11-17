Continua a crescere la domanda di branded living in Emea. Lo dice Marriott International, che proprio in risposta a questa tendenza ha annunciato di aver raggiunto quota 115 proprietà, fra attive e in pipeline nell’area. Un traguardo alimentato da un forte slancio di crescita nel 2026, con quasi 25 accordi residenziali firmati in Emea dall'inizio dell'anno. Quest'anno Marriott ha inoltre ampliato il proprio portafoglio di branded residences in nuovi mercati, tra cui Italia, Francia e Uzbekistan.

“Raggiungere 115 branded residences in Emea è un traguardo determinante per la crescita regionale della società, costruito sulla forza dei nostri brand, sulla fiducia dei nostri proprietari e sul crescente interesse per il segmento branded living. Si tratta di una domanda significativa e siamo orgogliosi di lavorare con sviluppatori eccezionali in tutta la regione” dice Jaidev Menezes, regional vice president, mixed-use development, Emea di Marriott.

Il portfolio luxury brands di Marriott continua a essere un importante motore della crescita della società nel segmento residenziale nella regione. Circa il 75% degli accordi residenziali firmati in Emea quest'anno è stato associato ai brand di lusso di Marriott, a riflesso della continua domanda da parte di sviluppatori e acquirenti residenziali di esperienze abitative di questo genere.

Tra le firme più significative nella regione nell'ambito del portafoglio di luxury branded residences della società nel 2026 figurano The Residences at The St. Regis Limassol (Cipro), Palacio Residencial Sagasta, a Luxury Collection Residence, Madrid (Spagna), The Residences at The St. Regis Marbella Resort (Spagna) e JW Marriott Residences Abu Dhabi Yas Island (EAU).

La crescita residenziale nella regione si sta estendendo anche al portafoglio premium di Marriott, man mano che l'interesse dei consumatori per il branded living si espande oltre le fasce demografiche del lusso. Tra gli accordi più recenti figurano Westin Residences Dubai Creek Gardens (EAU), Renaissance Residences Dubai Creek Gardens (EAU), Autograph Collection Residences, Ras Al Hekma (Egitto) e Sixteen Eighteen, Sheikh Zayed City, Cairo, a Tribute Portfolio Residence (Egitto).

La crescita residenziale di Marriott sta generando opportunità per introdurre il branded living in nuovi mercati in Emea. Quest'anno la società ha ampliato la propria pipeline residenziale in Italia stipulando accordi per W Residences Sardinia – Poltu Quatu, in Francia con The Residences at Port Marseillan, a Luxury Collection Resort & Spa, Marseillan e in Uzbekistan con JW Marriott Residences in Tashkent.

Oltre ai progetti firmati quest'anno, la società prevede di inaugurare sei branded residences nella regione entro la fine del 2026: The St. Regis Residences Financial Center Road, Dubai (EAU) e, sempre a Dubai, l’ampliamento di Marriott Residences Al Barsha South. E ancora, The Residences at The St. Regis Belgrade (Serbia), Marriott Residences Heliopolis (Egitto) alla fase 1, The Ritz-Carlton Residences, Diriyah (Arabia Saudita) e Sabàtic Sitges, Autograph Collection Residences (Spagna).