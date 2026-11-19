Lo stop generalizzato ai voli negli Stati Uniti ordinato venerdì scorso per un problema alle infrastrutture aeronautiche ha messo in luce il valore delle agenzie di viaggi.

Ad affermarlo è l’Asta, l’associazione Usa della distribuzione, che tramite il proprio ceo Zane Kerby ha fatto sapere in un comunicato: “A seguito del blocco a terra, abbiamo sentito innumerevoli storie di consulenti di viaggio che si sono attivati ​​prontamente: riprenotando voli, riorganizzando coincidenze, trovando camere d’albergo e prendendosi cura dei clienti mentre migliaia di altri viaggiatori aspettavano in fila al gate”.

Come riporta travelweekly.com, il ceo ha aggiunto: “Questo è ciò che fanno i consulenti di viaggio, ed è esattamente il motivo per cui i viaggiatori che si affidano a uno di loro ne riconoscono il valore”.

Secondo Kerby, l’Asta sta collaborando con i partner della Modern Skies Coalition per sollecitare il Congresso a stanziare fondi per la modernizzazione dei sistemi aeronautici, del personale e della formazione.