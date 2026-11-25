Vietato riposarsi. La trasformazione è così rapida che non vi sono più momenti dove i ritmi calano. Luca Patanè dal palco di Biz Travel Forum ha spiegato come viene vista l'industria turistica di questi anni, dove “non puoi riposarti perché è tutto accelerato. Le aziende nel mondo devono andare forte per rigenerarsi. La trasformazione ha assunto ritmi un tempo impensabili”.

Parlando di rigenerazione sicuramente la Uvet di Patanè ha vissuto una fase di evoluzione importante. “I grandi cambiamenti li abbiamo sempre vissuti, ma oggi viviamo una fase dove il turismo deve andare a doppia velocità“.

Sul tema della distribuzione organizzata il presidente di Uvet ha rimarcato come “le agenzie devono mostrarsi credibili con il cliente, aumentare i servizi e rischiare”. Non semplicemente rischiare in un momento dove le certezze per chi vende si assottigliano sempre più. Dove è indispensabile correre a doppia velocità rispetto al passato. Tra slalom continui. Senza riposarsi come un tempo.