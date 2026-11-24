Istat ha pubblicato i dati molto attesi del terzo trimestre turistico (luglio, agosto, settembre 2026), che confermano la tendenza positiva dell’incoming italiano e la crescita specifica del mese di settembre, nonché la buona performance del segmento extralberghiero. Gli esercizi ricettivi in Italia hanno registrato più di 60 milioni di arrivi e 249 milioni di presenze. Rispetto allo stesso trimestre del 2025, gli arrivi sono in lieve diminuzione (0,5%), mentre le presenze sono aumentate del 3,0%.

“I flussi turistici del terzo trimestre del 2026 registrano una lieve diminuzione tendenziale in termini di arrivi, ma crescono come presenze - ha commentato Istat nella spiegazione dei dati - Tale incremento è determinato esclusivamente dalla componente straniera“.

Il peso degli stranieri

Oltre la metà delle presenze sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 55,3% del totale. Rispetto al 2025 le presenze dei turisti stranieri nel terzo trimestre sono aumentate del 6,4%, mentre quelle della clientela italiana si sono ridotte dell’1%. Nel confronto con il 2025, settembre risulta il mese in cui le presenze sono aumentate maggiormente (+4,4%), ma il mese più turistico è agosto, con il 39,7% delle presenze del trimestre.