L’Icao, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell’aviazione, nella sua settima conferenza mondiale ha messo una pietra miliare nel settore, affrontando direttamente il tema dell’importanza dei finanziamenti per gli aeroporti come asset strategici dell’economia. Ad annunciarlo è una nota di Aci World secondo cui l’evento segna “un importante passo avanti” nel riconoscere gli aeroporti come asset fondamentali e soprattutto come imprese in grado di offrire benefici.

Gli aeroporti, dunque, anche per le Nazioni Unite diventano uno snodo fondamentale dell’economia, da sostenere e salvaguardare.

La conferenza dell’Icao è scesa nel dettaglio, come precisa sempre la nota di Aci.

Il primo punto messo nero su bianco è “favorire investimenti e finanziamenti a lungo termine nelle infrastrutture aeroportuali”. E questo con una spinta alla partecipazione tra pubblico e provato, oltre alla finanza mista. Una riflessione che nasce da una cifra: entro il 2055 saranno necessari 4,1 trilioni di dollari Usa di investimenti per far sì che gli aeroporti siano in grado di reggere la crescita di traffico previsa.

Gli scali minori

Ma il piano dell’Icao guarda anche ai cosiddetti ‘aeroporti minori’, che tuttavia contribuiscono in maniera determinante a sostenere le connessioni pur avendo più difficoltà dal punto di vista dei conti. Nel documento, riporta Aci, “viene riconosciuto il loro ruolo di asset strategici che garantiscono una connettività essenziale e sostengono lo sviluppo economico e l’inclusione sociale, tenendo conto al contempo delle loro sfide finanziarie strutturali e della necessità di meccanismi di finanziamento sostenibili, come le reti aeroportuali e modelli di finanziamento diversificati”.

Infine, il discorso normativo: l’Icao ha riconosciuto la necessità di “creare un contesto politico e normativo favorevole: una regolamentazione economica stabile, prevedibile e trasparente”, oltre ad applicare una tassazione equa e a lavorare per una maggiore liberalizzazione dell’accesso al mercato.

Un quadro complesso che rappresenta al momento un indirizzo generale di condotta, ma che rappresenta un mattone importante nella costruzione del futuro dei trasporti.