Un 2026 che sa quasi di un nuovo inizio, quello che si sta concludendo per il parco dei divertimenti più famoso d’Europa: Disneyland Paris. Nella primavera di quest’anno si sono infatti conclusi i lavori di ampliamento, decisi nel 2018 in seguito a un accordo con il governo francese, per quasi 3 miliardi di euro di investimento.

Il 29 marzo è stata aperta la nuova area tematica dedicata a Frozen e il giorno seguente ha preso avvio il rebranding del parco, con la nascita di Disney Adventure World. “Nel 2026 abbiamo fatto una svolta epocale - ha dichiarato Monica Astuti, country head Disney Experience per l’Italia per la The Walt Disney Company -. La scelta del rebranding rientra in una strategia di cambiamento del parco stesso. Nuove aree, alberghi e ristoranti ristrutturati, ma soprattutto la voglia di far vivere ai nostri ospiti un soggiorno più immersivo ed esperienziale”.

Le tensioni geopolitiche mondiali sembrano inoltre aver spinto il successo delle strutture Disney tanto che dalla casa madre, negli Usa, fanno sapere che nel 2026 la clientela è cresciuta del 4%, mentre i ricavi sono aumentati dell’8%, raggiungendo i 102,3 miliardi di dollari rispetto ai 94,4 dello scorso anno.

Il prossimo anno il parco parigino compirà 35 anni e il 12 aprile sarà festa grande, ma le novità continueranno ad arrivare. “Entro questa estate aprirà una nuova attrazione a tema ‘Up!’, mentre tutti quanti attendiamo l’annuncio per la realizzazione della nuova quarta area tematica dedicata al Re Leone” ha aggiunto Astuti.

Per il terzo anno consecutivo intanto, Disney Experience ha riunito per i tradizionali Awards, le Dream Agency, una trentina di adv di tutta Italia specializzate e autorizzate a vendere i pacchetti Disney sia dei parchi tematici che delle crociere. “Devo ammettere che siamo considerati il gruppo di agenzie europee più dinamiche” ha detto Astuti, introducendo i premiati 2026. Questo l’elenco dei vincitori dell’edizione 2026 svoltasi a Napoli:

Migliore agenzia esordiente: Davide Travel di Milano

Miglior crescita year-on-year: Vimar Viaggi di Grottaferrata, Roma

Top seller Disney Cruise Line: Desiderando Viaggiare di Ravenna

Top Seller Add On: Davide Travel (Milano), Angolo di mondo (Torino) e Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari)

Miglior Progetto Creativo: Angolo di Mondo di Torino

Top Seller 2026 Walt Disney World Resort: 4 Viaggi di Roma

Top Seller Suite & Vip Tour: Dreamsteam di Milano

Top Seller Disneyland Hotel: Mister Holiday di Desenzano sul Garda, Brescia

Top Seller Gruppi: 4 Viaggi di Roma

Top Seller Miglior Network: Puerto Svago di Teverola, Caserta

Top Seller Miglior Agenzia di Viaggi Singola: Vimar Viaggi di Grottaferrata, Roma

Top Seller Miglior Agenzia di Viaggi con più sedi: Panama Viaggi di Melito di Napoli