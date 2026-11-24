Una domanda solida per l’inverno e un incoraggiante ritorno delle prenotazioni anticipate per la stagione 2027. Idee per Viaggiare ha buoni motivi per guardare con ottimismo ai mesi a venire. Intervistato da TTG Italia, il ceo Danilo Curzi rivela infatti che, “basandoci sulle prenotazioni, si sta confermando quello che vediamo ogni anno”.

“L’anno finanziario nuovo, partito a novembre - ha continuato il manager -, mostra un numero positivo a doppia cifra rispetto all’anno passato e rileviamo una percentuale di conferme di buon livello”.

Torna l’advance booking

La domanda per la fine dell’anno e il periodo delle festività si mantiene in linea con quella registrata lo scorso anno, ma è sulle prenotazioni di lungo periodo che si riscontrano segnali particolarmente confortanti. “La vera sorpresa - riferisce Curzi - è un advance booking che ci porta già oggi ad avere conferme addirittura per l’estate 2027”. Una dinamica che conferma come la voglia di viaggiare resti forte, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche.

Tra le tendenze da monitorare in vista del prossimo anno, Curzi segnala anche la crescita delle partenze di gruppo, un fenomeno in parte riconducibile proprio al clima di incertezza. “Stiamo rilevando un aumento delle partenze di gruppo. Un trend che rientra nella logica di ricerca di sicurezza e tranquillità”, rimarca il manager. Sul segmento, l’operatore sta lavorando puntando su una clusterizzazione dell’offerta, intervenendo sia sul prodotto che sull’età dei viaggiatori.

Le previsioni

Alla luce dei segnali che arrivano dalla domanda, Danilo Curzi confida in un rimbalzo generalizzato del mercato. “Il ‘27, superato questo periodo balordo, lo vedo come un anno che ci riporterà a rivivere i bagliori di un anno fa e ovviamente sto toccando ferro mentre dico queste parole”, commenta con ironia, pur mantenendo la necessaria cautela di fronte a uno scenario internazionale in continua evoluzione e ancora difficile da decifrare.

L’auspicio del manager è che le tensioni possano progressivamente allentarsi. Incertezza e volatilità, per Curzi, rappresentano fattori penalizzanti per l’intero comparto: “Come dico sempre - puntualizza - il turismo per prosperare ha bisogno di serenità.”