La storia di R Collection Hotels si arricchisce di un nuovo capitolo con il lancio di R House, il brand dedicato ai serviced apartment che segna l’ingresso del gruppo in un segmento dell’hospitality complementare all’hotellerie tradizionale.

Primo indirizzo del nuovo business è 7 R HOUSE, in via Anfiteatro 7, nel cuore di Milano: un intero edificio residenziale con 26 appartamenti e una townhouse indipendente che, come spiega Ludovica Rocchi, brand director & owner di R Collection Hotels, si sviluppa su tre piani con tre camere da letto. “Siamo sempre stati nel mondo hospitality - sottolinea - e ora, con R HOUSE, abbiamo voluto partire da un’idea molto semplice: offrire ai nostri ospiti la libertà di sentirsi davvero a casa, anche quando sono lontani dalla propria. Per noi significa creare spazi da vivere, non soltanto in cui soggiornare, e accompagnare le persone con quella qualità dell’accoglienza che appartiene alla nostra storia”.

I servizi per gli ospiti Un tipo di ricettività in cui la privacy di un appartamento si unisce all’attenzione al servizio propria dell’ospitalità alberghiera. I clienti possono, infatti, usufruire di una selezione di servizi dedicati, tra cui concierge disponibile 24 ore su 24, palestra, private driver con transfer e mobilità privata, personal shopper, beauty & wellness on demand con trattamenti prenotabili, laundry service e l’esclusivo Brera Art & Design Tour, un percorso immersivo nell’arte e al design del quartiere. Al nono e ultimo piano sono inoltre disponibili due ambienti di coworking prenotabili, i cui ospiti possono anche usufruire della palestra dell’edificio.

Gli appartamenti sono di varia metratura, dai monolocali ai trilocali, per intercettare fasce di clientela trasversali e la flessibilità è garantita anche sul fronte della durata del soggiorno: “Gli alloggi sono già pronti e in vendita, abbiamo avuto i primi ospiti; sono disponibili anche solo per una notte o, all’opposto, per long stay. Una modalità, quest’ultima, che dai primi riscontri risulta prediletta dagli uomini d’affari italiani in trasferta, mentre per quanto per i soggiorni più brevi prevale la clientela leisure internazionale”.