In intervista al Biz Travel Forum 2026, il padrone di casa Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet che sta per chiudere a circa 930 milioni di euro di ricavi complessivi trainati dalla divisione business travel, si dichiara un “inguaribile ottimista”: “Le guerre finiranno, risolvendo la Russia si pacifica anche il Medi Oriente, i ritmi di crescita non sono in declino”. Dai dati, il core business dei viaggi d’affari “va sempre bene, perché il commercio mondiale sta crescendo. Il turismo crescerà sempre quando il Pil medio mondiale si alza e crescono i voli e gli alberghi”. E cita Joerg Eberhart, secondo il quale in Europa alla crescita dell’1% del Pil corrisponde un +2% del traffico aereo. Il collo di bottiglia sono i costi dei trasporti, “i costi possono contrarre i prezzi, tutto è legato a domanda-offerta, ma non penso ci sarà questo forte incremento”, commenta Patanè, che chiude sullo svantaggio delle compagnie aeree europee rispetto a competitor internazionali: “Bisogna avere una coscienza ambientale, ma forzare qualcuno per qualcosa che costa di più, a cui il viaggiatore non è interessato, è una politica che danneggia”.

La strategia amplia i servizi e predice le esigenze dei clienti

Le aziende devono vendere, esportare e cercare nuovi mercati, per cui la ricerca di nuovi collegamenti è combinata a quella di nuovi servizi. Da questo assunto, prosegue Patanè, “le agenzie si devono certificare come interlocutore credibile con il cliente, fare sinergia, gestire più servizi e uscire da vecchie procedure che hanno danneggiato la profittabilità, devono rischiare di trasformarsi”. In Uvet la strategia estende i servizi alla clientela e anticipa le soluzioni per i repeater, “che conosciamo bene e interpretiamo grazie alla tecnologia e alla consultazione della base dati, la nostra travel intelligence”. Inoltre, valorizza la professionalità di “chi programma, chi risponde al telefono e alle email, chi offre consulenza di valore”. Il suo consiglio è sperimentare sulle procedure interne e chiedere alle dmc di farsi cucire “un vestito su misura, dato che ci sono enormi differenze tra tipologie di viaggiatori business e classi di trattamento conseguenti”.