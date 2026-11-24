Nuova stretta sugli arrivi a Machu Picchu. Da gennaio 2027 il Perù introdurrà procedure più restrittive per gli ingressi e l’acquisto dei ticket per limitare il sovraffollamento del parco archeologico.

Secondo le nuove disposizioni del Ministero della Cultura, al sito potranno accedere fino a un massimo di 800 visitatori all’ora e fino a 24 veicoli al giorno. Tuttavia, sarà mantenuto il tetto di 4.500 accessi al giorno, già in vigore attualmente.

Il tetto giornaliero salirà eccezionalmente a 5.600 nei periodi di picco e nelle festività (147 giorni nel 2027).

Parallelamente, riporta Travel Mole, il Governo sta lavorando per rafforzare i controlli sugli operatori e sulla filiera distributiva dei biglietti.

Secondo il nuovo regolamento, i ticket di ingresso dovranno essere acquistati attraverso la piattaforma ufficiale TuBoleto o presso le biglietterie autorizzate. Solo le agenzie di viaggi registrate potranno acquistare i biglietti per conto dei propri clienti.

Ogni ticket dovrà riportare il nome completo e i dati identificativi del visitatore e al momento dell’acquisto e dell’ingresso dovrà essere esibito il passaporto o un altro documento d’identità valido.

I biglietti sono validi esclusivamente per la persona, la data, l’orario e il circuito specificati al momento dell’acquisto. Non saranno perciò consentiti cambi di nominativo o modifiche della data, ed è vietata la vendita o la distribuzione di biglietti attraverso canali non ufficiali.

Controlli supplementari saranno effettuati sugli operatori che effettuano escursioni lungo l’Inca Trail. Agli operatori saranno richiesti gli elenchi completi dei passeggeri e delle guide e non sarà concesso di unire i gruppi una volta entrati nel sito archeologico.