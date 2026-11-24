Il business travel si conferma in buona salute. I dati di BizAway relativi al periodo gennaio-novembre 2026 mostrano una domanda in ascesa e una mappa in evoluzione. Aumentano infatti le prenotazioni verso il Portogallo (+25,6%), verso il Regno Unito (+22,6%) e verso i Paesi Bassi (+19,6%) rispetto allo stesso periodo del 2025.

A guidare la crescita delle trasferte sono principalmente i mercati dell’Europa centro-settentrionale, partner storici dell’industria e dei servizi italiani. “Il business travel - asserisce Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway - è tornato a essere una leva di crescita, non solo una voce di costo”

Dopo Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi figurano la Francia (+17,2%) e la Spagna (+15,8%), mentre crescono in misura più contenuta le prenotazioni verso Germania (+14,5%) e Stati Uniti (+7%).

Nel complesso, le prenotazioni BizAway verso i mercati internazionali registrano un incremento del 15%.

Città estere più visitate dai business traveller italiani sono Parigi (6%), Londra (4,4%), Barcellona (3,8%), Madrid (3,6%) e Bruxelles (2,3%), mentre Madrid resta stabile (+0,2%).

In forte ascesa anche Paesi come Romania (+67,8%), Ungheria (+62,6%), Irlanda (+44,8%), Repubblica Ceca (+44,6%), Belgio (+34%) e Svizzera (+33,1%); in calo invece India (-11,1%) e Indonesia (-27,1%).

Il mercato domestico

Il mercato domestico resta centrale. Le trasferte in Italia rappresentano il 70,1%% del totale, contro il 29,9% verso l’estero.

Le prenotazioni verso destinazioni italiane crescono del +23,6% e la tratta più prenotata dell’anno è la Milano-Roma, prima sia per l’aereo che per il treno, a conferma del ruolo dell’asse che collega la capitale economica e quella istituzionale del Paese.

Da sola questa tratta vale il 3,3% delle prenotazioni aeree e il 13,1% di quelle ferroviarie. Seguono, tra le destinazioni nazionali più visitate, Torino 5,5%, Bologna 4,4% e Napoli 3,4%.