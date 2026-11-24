Si consolida il peso dell’area Live Communication di Gattinoni Events, il cui sviluppo è suffragato da cifre inequivocabili. Tra il 2024 e il 2026, infatti, la Live Communciation ha triplicato il fatturato, passando da 4 a 12 milioni di euro (+200%, stima di chiusura 2026).

Sale anche il valore delle pratiche: gli eventi con budget superiori a 600mila euro, sviluppati come progetti integrati tra i diversi reparti, sono arrivati a rappresentare, oggi, il 40% del fatturato di Gattinoni Events.

La crescita di Gattinoni Events si inserisce nel positivo andamento del Gruppo Gattinoni, che ha chiuso il 2025 con un volume d’affari complessivo di 753,6 milioni di euro, in aumento dell’8,1% rispetto al 2024.

“Un risultato raggiunto grazie a una visione precisa e a un obiettivo condiviso da tutto il team - commenta Elisa Presutti, managing director di Gattinoni Events -. Le persone sono la nostra scelta strategica e il contributo di ognuno è, e sarà, sempre più prezioso. Nel secondo semestre abbiamo inserito professionisti con grande esperienza nei settori Automotive e Luxury, capaci di parlare il linguaggio dei brand con cui lavoriamo. L’arrivo di un’Art Director e le nuove collaborazioni nel Visual Design hanno rafforzato ulteriormente il nostro approccio: oggi i nostri progetti uniscono una solida base logistica, contenuti creativi e un design che li rende riconoscibili”.

Gattinoni Events continua, infatti, a investire sulle persone, rafforzando il team con un focus particolare sui settori Automotive, Beauty e Luxury. In questo contesto la principale novità è l’ingresso di Melissa Balconi come head of project management communication, che segue quello di Francesca Marini come Head of Events Roma. Nel nuovo ruolo coordinerà i progetti di comunicazione ed eventi in tutte le loro fasi – pianificazione, produzione e gestione operativa – lavorando a stretto contatto con i team creativi e produttivi e con i partner esterni.

Nel secondo semestre del 2026 sono entrate nel team anche Carolina Kauffmann, art director, Sofia Meninchini, senior project manager, Laura Rossini, project manager, e Viola Tahiri, creative strategist.